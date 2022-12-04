В последний раз сборная Польши побеждала Францию более сорока лет тому назад

Сборные Франции и Польши встречаются между собой в третьем матче в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Французы, действующие чемпионы мира, выступают в этой игре с позиций явного фаворита, что подтверждается статистикой - французы не проигрывают полякам уже в семи матчах кряду.

В последний раз Польша победила Францию в августе 1982 года со счетом 4:0 - но это был товарищеский матч после того, как обе команды добрались до полуфинала чемпионата мира в Испании, и там в матче за третье место поляки также выиграли.

Следить за событиями игры между сборными Франции и Польши в рамках плей-офф финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.