Мостовой отреагировал на эмоции Левандовски после забитого пенальти

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об эмоциях польского форварда Роберта Левандовски после забитого пенальти в ворота Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира.

«Эмоции Левандовски? Уныло проигрывают и такие эмоции. Не знаю, может, из-за того, что в первой игре не смог забить. Но Левандовски, как и вся Польша, выглядел слабо», - передает слова эксперта «Спорт-экспресс».

Польша потерпела поражение со счетом 1:3 и вылетела с чемпионата мира в Катаре. Франция шагнула в четвертьфинал, где ждет победителя пары Англия – Сенегал.