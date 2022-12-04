Известный футбольный эксперт и тренер Сергей Кирьяков в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу сборной Франции над Польшей.

«Стоит отметить, что поляки выглядели лучше, чем в предыдущих матчах. Особенно в первом тайме. В концовке у них был момент, который нужно было забивать, но они не реализовали его и проиграли тайм 0:1. На второй тайм их, видимо, не хватило. У них был момент, который давал бы им хоть какие-то шансы на выход дальше, но они его не реализовали. Вместо того чтобы продолжить играть так же агрессивно, обострять, идти вперёд, поляки во втором тайме играли примерно так, как в групповом этапе. Тут они заведомо дали понять, что на большее они не рассчитывают. Во втором тайме они были мальчиками для битья.

Трусливый футбол на чемпионате мира никаких результатов не принесёт. С такой игрой, какая была у Польши в группе и как она провела второй тайм с Францией, вылет - это просто вопрос времени. Сегодня этот вылет и случился.

У Франции очень солидная команда. Понятно, что игроки обладают очень высоким мастерством. И ещё у них есть чувство уверенности в своих силах. Они действуют спокойно, даже если игра не идёт. Они знают, что все равно дожмут соперника. Если нужно прибавить, то они прибавят. Первый тайм они сегодня провели недостаточно сильно, поэтому дали шансы полякам. Но в любом случае чувствовался потенциал Франции. Было ощущение, что если они захотят, то они прибавят. В перерыве Дешам поговорил с игроками, и они уже не позволяли таких вольностей полякам. Во втором тайме французы просто оставили поляков без мяча. Безусловно, у Франции очень индивидуально сильные игроки. Дембеле справа в атаке, Мбаппе слева и Жиру в центре. От них ждали индивидуального мастерства. Мбаппе свое дело всегда делает. Потенциал у команды есть, запас ещё есть. Они ещё могут прибавить. Сборная Франции по праву является претендентом номер один на титул. Она способна выиграть чемпионат мира второй раз подряд», - сказал Кирьяков.