Орещук: «Сборная Польши заслуженно вышла в 1/8 финала чемпионата мира»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал выход сборной Польши в 1/8 финала чемпионата мира.

По мнению эксперта, поляки заслуженно оказались в плей-офф мундиаля, так как в споре за вторую строчку группы C они выглядели предпочтительнее Мексики.

«Мексиканцы сыграли неплохо только с Саудовской Аравией, но когда они играли с Аргентиной — ничего показать не смогли. А Польша вообще должна была обыгрывать Мексику, только нужно было Левандовски забить с пенальти», — цитирует Орещука Metaratings.

Кроме того, Орещук признался, что поддерживал сборную Польши, так как в этой стране он выступал ранее и там остались его друзья.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира Польша 4 декабря встретится с Францией. Начало — в 18:00 по московскому времени.