Зелиньски: «Мы провели свой лучший матч на ЧМ-2022, но Франция слишком хороша»

Полузащитник сборной Польши Пётр Зелиньски прокомментировал неудачу в поединке против Франции.

Поляки уступили действующим чемпионами мира со счётом 1:3. На гол Оливье Жиру и дубль Килиана Мбаппе команда Чеслава Михневича ответила точным ударом Роберта Левандовски.

«Мы отлично подготовились и провели свою лучшую игру на этом чемпионате мира, но, к нашему сожалению, нам противостояли чемпионы мира. Иногда мы создавали им проблемы, но в целом было заметно, что они слишком хороши.

Думаю, мы можем гордиться своим выступлением на турнире и игрой, показанной в последнем матче», – поведал в интервью Rai1 хавбек польской сборной.