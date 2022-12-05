Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе Франции над Польшей и Англии над Сенегалом, а также порассуждал, кто может стать лучшим футболистом чемпионата мира.

- Какая игра 1/8 финала вам больше понравилась: Франция – Польша или Англия-Сенегал?

- Обе встречи были хорошие. В этих матчах очень прилично выглядели и французы, и англичане и прошли дальше по делу. Хотя англичанам было сложнее. Все-таки Сенегал в первом тайме имел серьезные моменты. Но во втором тайме их просто размазали.

- А поляки заслуженно вылетели из турнира?

- Да. Их игра меня не впечатлила. Поляки не должны были выходить из группы, но вышли. Их лидер, Левандовски, выглядел откровенно слабо.

- Франция оправдывает ожидания?

- Конечно. Она с каждой игрой прибавляет. Любая команда – это, прежде всего, личности. У французов есть Мбаппе. Это тот футболист, который делает результат. Вчера так и получилось. Какие шикарные мячи он забил! И первый в ближнюю девятку, и второй - в дальнюю девятку. Это высокое исполнительское мастерство.

- Многие называют его наследником Месси и Роналду. Он заслуживает звание лучшего игрока мира?

- Здесь все решит тот фактор, как далеко сборная сумеет пройти. Это очень важно. В следующем туре французы встретятся с англичанами. Здесь многие будет поставлено на карту. Если Мбаппе здорово проявит себя, его шансы на это звание сильно возрастут. Про Роналду, например, я бы так не сказал. Не считаю, что он не так здорово выступает, как раньше. Мбаппе и Месси выглядят гораздо сильнее, чем Криштиану. А все решит то, какая сборная дальше пройдет.

- Англичане уверенно разобрались вчера с Сенегалом. Вас удивляет, что африканские сборные не смогли конкурировать на этом чемпионате мира с европейскими?

- Марокко еще в борьбе. Африканский футбол в целом прогрессирует. Местные игроки выступают в зарубежных клубах, многие - в топ-командах. Раньше африканские сборные играли безалаберно, не соблюдали игровую дисциплину. А сейчас в большинстве этих сборных работают европейские тренеры, и они привили именно организованный футбол. Сейчас любая команда Африки – серьезный конкурент для любой европейской сборной.

- Кейн стал лучшим бомбардиром своей сборной на чемпионате мира. Как оцените его игру?

- Я его оцениваю даже не как бомбардира, а как распасовщика. Раньше он всегда играл на острие, но посмотрите, как он сейчас действует в подыгрыше, какие делает передачи. Сколько он отдал результативных пасов. Он раздвинул горизонт своей игры. Для меня это оказалось откровением. Кейн смотрится очень прилично. Думаю, он тоже может претендовать на звание лучшего футболиста мира.

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- Теперь нас ждет интересное противостояние Франция – Англия. Как думаете, кто кого?

- По вчерашним матчам мне обе сборные очень понравились. Англичане во втором тайме были хороши. Французы тоже. Не могу кому-то отдать предпочтение. Шансы 50 на 50. Мне будет жалко и французов, и англичан, если они вылетят с турнира. Они показывают один из лучших футболов на этом чемпионате мира.

Елена Григорьевская