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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Форлан назвал Францию главным фаворитом чемпионата мира

03 Декабря 2022 • 22:20 Комментировать
Франция
...
Польша
1 1.30 X 5.10 2 11.50
Через 18 ч. 19 мин.

Бывшая звезда сборной Уругвая Диего Форлан назвал своего фаворита чемпионата мира в Катаре. По его словам, это сборная Франции, которая выглядит сильнее всех.

Как отметил уругваец, французы немного сильнее второй по силе команды мундиаля – сборной Бразилии. Форлан уверен, что победить во второй раз подряд команде Франции не помешают и травмы, пишет L’Equipe. На мундиале состав «трёхцветных» из-за повреждений покинули Карим Бензема и Люка Эрнандес.

Уже завтра французы встретятся с первым соперником в плей-офф мундиаля. Это сборная Польши, которая заняла вторую строчку в группе С.

Сборная Франции, напомним, вышла с первого места из группы D, где победила сборные Австралии (4:1), Дании (2:1) и проиграла резервным составом команде Туниса – 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Диего Форлан
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ФРАНЦИЯ ПОЛЬША
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