Форлан назвал Францию главным фаворитом чемпионата мира

Бывшая звезда сборной Уругвая Диего Форлан назвал своего фаворита чемпионата мира в Катаре. По его словам, это сборная Франции, которая выглядит сильнее всех.

Как отметил уругваец, французы немного сильнее второй по силе команды мундиаля – сборной Бразилии. Форлан уверен, что победить во второй раз подряд команде Франции не помешают и травмы, пишет L’Equipe. На мундиале состав «трёхцветных» из-за повреждений покинули Карим Бензема и Люка Эрнандес.

Уже завтра французы встретятся с первым соперником в плей-офф мундиаля. Это сборная Польши, которая заняла вторую строчку в группе С.

Сборная Франции, напомним, вышла с первого места из группы D, где победила сборные Австралии (4:1), Дании (2:1) и проиграла резервным составом команде Туниса – 0:1.