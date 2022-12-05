Крыховяк прокомментировал вылет Польши с чемпионата мира

Хавбек сборной Польши Гжегож Крыховяк, известный в России по выступлениям за «Локомотив» и «Краснодар», высказал о поражении от Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022. Встреча завершилась уверенной победой «трёхцветных» со счетом 3:1.

«Досадно за первый тайм, однако мы потерпели поражение от очень сильного соперника. Польша едет домой. Благодарю всех за поддержку», - говорится в публикации полузащитника в социальных сетях.

Сборная Франции благодаря вчерашнему успеху пробилась в четвертьфинал чемпионата мира, где поборется с национальной командой Англии.