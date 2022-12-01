«Да пошла эта Польша»: Шалимов грубо высказался о команде Левандовски

Российский специалист Игорь Шалимов, известный по работе в «Краснодаре» и екатеринбургском «Урале», негативно отреагировал на выход сборной Польши в 1/8 финала чемпионата мира – 2022.

«Да пошла эта Польша! Они первыми отказались играть со сборной России, потом стали отказываться и другие сборные. Из-за этого Россия не играет на чемпионате мира», - передает слова тренера издание «Чемпионат».

Польша финишировала на втором месте в группе с Аргентиной, Мексикой и Саудовской Аравией. В раунде плей-офф полякам будет противостоять сборная Франции, которая является действующим чемпионом мира.