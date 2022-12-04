Сборная Франции открыла счёт в матче с поляками на 44-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Польши. Лишь на 44-й минуте в этой встрече был забит дебютный гол. номинальные хозяева провели атаку по центру, Килиан Мбаппе проникающим пасом снабдил мячом Оливье Жиру, и тот метров с 13 левой ногой пробил в дальнюю часть ворот.

Счет стал 1:0.

Напомним, что вчера в четвертьфинал прошли сборные Нидерландов и Аргентины, а соперником Франции или Польши станет либо Англия, либо Сенегал.

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