Юран — о сборной Польши: «С точки зрения прагматизма, их стратегия сработала»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал попадание сборной Польши в 1/8 финала чемпионата мира.

По мнению российского специалиста, поляки смогли добиться нужного им результата за счёт прагматичного футбола. Напомним, несмотря на поражение от Аргентины (0:2) в матче 3-го тура группового этапа мундиаля, сборная Польши всё равно смогла выйти в плей-офф, превзойдя команду Мексики по разнице забитых и пропущенных голов.

«С точки зрения прагматизма, их стратегия сработала. Проиграли с нужным счётом — прошли дальше. Если у тебя нет достаточного числа футболистов, способных играть в атаку, нужно уже по-другому выстраивать тактику», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Свой следующий матч в рамках 1/8 финала чемпионата мира Польша проведёт 4 декабря против Франции. Встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.