Жуниньо: «Мбаппе – лучший игрок в мире»

Бывший бразильский футболист Жуниньо Пернамбукано поделился восторгом от игры форварда сборной Франции Килиана Мбаппе.

Дубль звезды «ПСЖ» помог французам обыграть Польшу (3:1) и выйти в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре. На счету Мбаппе уже пять голов на турнире – лучший показатель на данный момент.

«Никто не может повторить то, что вытворяет Килиан. В этом сезоне именно он является лучшим футболистом мира. Его скоростные рывки, действия с мячом и умение диктовать игру – нечто невероятное. В Бразилии очень уважают талант Мбаппе», – рассказал в интервью RMC Sport знаменитый экс-полузащитник «Лиона».