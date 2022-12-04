Мбаппе рассказал, думает ли о «Золотом мяче»

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе показывает выдающуюся игру на чемпионате мира в Катаре.

23-летний футболист уже пять раз поразил чужие ворота на турнире, чем помог своей команде выйти в четвертьфинал. Именно Мбаппе на данный момент является лучшим бомбардиром мундиаля, и журналисты задали звезде «ПСЖ» вопрос о «Золотом мяче».

«Честно говоря, я об этом не думаю. Моя единственная цель сейчас – выиграть чемпионат мира. Это моя главная мечта, именно для этого я здесь. Однако, конечно же, я буду счастлив, если получу «Золотой мяч», – цитирует Адриен Гренье лидера сборной Франции, высказавшегося после победы над Польшей (3:1).