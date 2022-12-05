Колосков: «В игре с французами мне поляки понравились»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал выступление сборной Польши на чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что польская команда смогла отобраться на мундиаль благодаря тому, что её соперник по стыковым матчам отборочного этапа сборная России была отстранена от участия в этом турнире. Вчера, 4 декабря, подопечные Чеслава Михневича уступили команде Франции (1:3) в 1/8 финала чемпионата мира и выбыли из борьбы за главный трофей.

По мнению Колоскова, сборная Польши сумела достойно выступить на мундиале в Катаре.

«Легко или нелегко, но поляки отобрались. Мы не знаем, как закончился бы матч с Россией. Мне, даже в игре с французами, поляки понравились. Хорошо организованная команда: мощная и атлетически подготовленная», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Франции встретится с командой Англии, ранее одолевшей Сенегал (3:0). Эта игра состоится 10 декабря, и начнётся она в 22:00 по московскому времени.