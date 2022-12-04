Левандовски рассказал, чего не хватило Польше в матче с Францией

Лидер сборной Польши Роберт Левандовски высказался о вылете с чемпионата мира в Катаре. В 1/8 финала турнира его команда потерпела поражение от Франции со счетом 1:3.

«Мы выложились по полной. Имели несколько моментов, особенно до перерыва. Польша сражалась, пыталась противостоять сопернику, но этого было недостаточно. Забили гол в концовке, который стал хорошим стимулом. Нам не хватило навыков и времени, чтобы сделать что-то большее», - передает слова бомбардира Przegladsportowy.pl.

Добавим, что в четвертьфинале чемпионата мира – 2022 сборная Франции сыграет против победителя пары Англия – Сенегал.