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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Синицын — о выходе сборной Польши в плей-офф чемпионата мира: «Возможно, Мексика смотрелась ярче»

01 Декабря 2022 • 13:46 Комментировать
Франция
...
Польша
04.12 18:00

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о выходе сборной Польши в 1/8 финала чемпионата мира, который сейчас проходит в Катаре.

По мнению 34-летнего голкипера, Мексика, которая также претендовала на вторую строчку в группе C, выглядела ярче поляков. Однако россиянин порадовался за своего бывшего партнёра по «Краснодару» Артура Енджейчика, который на мундиале представляет сборную Польши.

«К сожалению, с Артуром Енджейчиком связь оборвалась. И у меня номер поменялся. Лично поздравить не удалось. Но рад за хорошего парня», — приводит слова Синицына Metaratings.

Также голкипер отметил, что в этом квартете он поддерживал сборную Аргентины по причине того, что в её составе выступает легендарный нападающий Лионель Месси. Синицын хочет, чтобы в финальной игре мундиаля южноамериканцы встретились с Францией.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Мексики Сборная Польши Андрей Синицын Артур Енджейчик
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ФРАНЦИЯ ПОЛЬША
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