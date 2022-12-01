Синицын — о выходе сборной Польши в плей-офф чемпионата мира: «Возможно, Мексика смотрелась ярче»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын высказался о выходе сборной Польши в 1/8 финала чемпионата мира, который сейчас проходит в Катаре.

По мнению 34-летнего голкипера, Мексика, которая также претендовала на вторую строчку в группе C, выглядела ярче поляков. Однако россиянин порадовался за своего бывшего партнёра по «Краснодару» Артура Енджейчика, который на мундиале представляет сборную Польши.

«К сожалению, с Артуром Енджейчиком связь оборвалась. И у меня номер поменялся. Лично поздравить не удалось. Но рад за хорошего парня», — приводит слова Синицына Metaratings.

Также голкипер отметил, что в этом квартете он поддерживал сборную Аргентины по причине того, что в её составе выступает легендарный нападающий Лионель Месси. Синицын хочет, чтобы в финальной игре мундиаля южноамериканцы встретились с Францией.