«Боится кошек» - Муани рассказал о неожиданной фобии Усмана Дембеле

Французский вингер Усман Дембеле вернулся в сборную Франции, он участвует в катарском чемпионате мира, и там, в Катаре, неожиданно выяснилось, что у Дембеле есть свои странности. Об одной из них рассказал его партнер по команде Рандаль Коло Муани. По его словам, Дембеле почему-то очень боится... кошек.

- Усман очень боится кошек. Иногда мы обедаем где-нибудь, и рядом появляются кошки. Дембеле очень не нравится это, из-за чего над ним подтрунивают, - цитирует слова Муани итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что сборной Франции предстоит сыграть с польской командой в матче 1/8 финала чемпионата мира.