Джоркаефф: «Уровень европейских команд упал»

Бывший чемпион мира в составе французской сборной в 1998-м году Юрий Джоркаефф с интересом следит за событиями чемпионата мира в Катаре. Он примечателен тем, что немалое количество европейских команд уже отправились домой - это такие страны, как Дания, Германия и Бельгия, не говоря уже о сборной Сербии или Уэльса. Джоркаефф согласен с тем, что уровень европейских сборных упал:

- Да, уровень европейских команд упал. Вижу много брака, вижу много технических ошибок, даже при том, что физическое усилие безусловно, оно очевидно. Я думаю, что турнир удался, очень красивые матчи, стадионы, - цитирует слова Джоркаеффа pianetamilan.it.