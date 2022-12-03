Булыкин дал прогноз на матч Франция - Польша

Бывший футболист московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился прогнозом на матч 1/8 финала чемпионата мира – 2022 между сборными Франции и Польши.

«Французы пройдут дальше. Ставлю на победу в основное время. Где-то в два мяча. Разгрома не жду, но французы выиграют довольно уверенно. Они мощнее по всем показателям», - передает слова эксперта «Плеймейкер».

В плей-офф чемпионата мира Франция вышла с первого места в группе, а Польша – со второго.

Поединок между командами состоится в воскресенье, 4 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.