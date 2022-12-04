Кунде – о победе над Польшей: «Выиграли заслуженно, но в первом тайме были проблемы»

Защитник сборной Франции Жюль Кунде прокомментировал успех своей команды в поединке против Польши.

Коллектив Дидье Дешама одержал победу со счётом 3:1, забив два из трёх мячей после перерыва. Точными ударами в составе «трёхцветных» отметились Оливье Жиру и Килиан Мбаппе, причём последний отличился дважды. Единственный гол поляков на 99-й минуте забил Роберт Левандовски.

«Думаю, мы заслужили победу, хотя на некоторых отрезках у нас возникали проблемы. Польша – серьёзный соперник, в первом тайме было нелегко, но во второй половине мы здорово проявили себя и заслуженно прошли дальше», – цитирует TF1 футболиста «Барселоны».