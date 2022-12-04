Левандовски обошёл Пеле по количеству голов за сборную

Сборные Франции и Польши сыграли в третьем матче в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Французы забили три мяча, на что поляки смогли ответить лишь один мяч - Роберт Левандовски с двух попыток с пенальти все-таки забил Уго Льорису, позволив своей команде не проиграть с крупным счетом и хотя бы чуть-чуть подсластить пилюлю вылета с чемпионата мира.

Как оказалось, это был 78-й мяч нападающего каталонской «Барселоны» за сборную Польши. По этому показателю он обошел «Короля футбола» - легендарного бразильского нападающего Пеле, трижды становившегося чемпионом мира. Он забил 77 голов за сборную своей страны.