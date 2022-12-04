​Мбаппе: «Я одержим этим чемпионатом мира»

Килиан Мбаппе стал главным героем матча Франция – Польша (3:1) в рамках 1/8 финала чемпионата мира. Форвард сделал голевой пас на Оливье Жиру, а позже и забил сам, причём дважды. После игры Мбаппе дал несколько комментариев журналистам.

«Конечно, я одержим этим чемпионатом мира. Это соревнование моей мечты. Я построил свой сезон с расчётом именно на этот турнир», - сказал Мбаппе.

Стоит отметить, что Килиан Мбаппе уже становился чемпионом мира четыре года назад в России. Тогда Франция обыграла в финале Хорватию на поле «Лужников» со счётом 4:2.

В четвертьфинале мундиаля в Катаре сборная Франции, вероятно, сыграет против Англии. К средине второго тайма англичане громят сенегальцев со счётом 3:0.