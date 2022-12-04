Пономарёв: Где есть хорошие крайние нападающие, туда приходит успех

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал победу сборной Франции над Польшей. Матч 1/8 финала чемпионата мира завершился со счетом 3:1.

«Французская сборная показала очень хороший уровень игры и заслуженно победила. Никаких вариантов полякам они не оставили. У сборной Франции все игроки понравились», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Эксперт отметил, что у Аргентины есть только один Лионель Месси, а у Франции таких игроков четыре-пять. Успех приходит туда, где есть отличные крайние нападающие, добавил Пономарёв.

Соперник Франции по 1/4 финала турнира будет известен уже сегодня, 4 декабря, им станет победитель матча Англия – Сенегал (22:00 по мск).