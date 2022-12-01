Кавазашвили: «Если бы вместо Польши была сборная России, она тоже могла бы выйти в плей-офф»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о выходе сборной Польши в плей-офф чемпионата мира, который сейчас проходит в Катаре.

По мнению эксперта, если бы вместо Польши на мундиале выступала Россия, то она тоже могла бы преодолеть групповой этап.

«Если бы вместо Польши на чемпионате мира в Катаре играла Россия, я думаю, у нашей команды была бы возможность выйти в плей-офф», — приводит слова Кавазашвили «Спорт День за Днём».

Напомним, что в 1/8 финала турнира сборная Польши встретится с действующим чемпионом мира Францией. Кавазашвили считает «трёхцветных» явными фаворитами предстоящей игры, и не сомневается в их победе.

Напомним, матч Франция — Польша состоится 4 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.