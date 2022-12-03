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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Милик хотел бы остаться в «Ювентусе» надолго

03 Декабря 2022 • 22:33 Комментировать
Франция
...
Польша
1 1.30 X 5.10 2 11.50
Через 18 ч. 2 мин.

Форвард сборной Польши и туринского «Ювентуса» Аркадиуш Милик хотел бы остаться в своём нынешнем клубе на долгое время. Об этом в соцсетях написал журналист Николо Скира.

Милик выступает за «старую синьору» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Марселю». У «Ювентуса» есть возможность купить игрока за 7 млн евро и заплатить ещё 2 млн евро в качестве бонусов.

Сейчас Милик защищает цвета сборной Польши на чемпионате мира в Катаре. 4 декабря поляки в рамках 1/8 финала мундиаля встретятся с действующим чемпионом мира в лице сборной Франции.

Отметим, с 2016 по 2022 год Милик выступал в стане одного из главных «врагов» «Ювентуса» в Италии - «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Марсель Аркадиуш Милик
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