Милик хотел бы остаться в «Ювентусе» надолго

Форвард сборной Польши и туринского «Ювентуса» Аркадиуш Милик хотел бы остаться в своём нынешнем клубе на долгое время. Об этом в соцсетях написал журналист Николо Скира.

Милик выступает за «старую синьору» на правах аренды. Права на футболиста принадлежат «Марселю». У «Ювентуса» есть возможность купить игрока за 7 млн евро и заплатить ещё 2 млн евро в качестве бонусов.

Сейчас Милик защищает цвета сборной Польши на чемпионате мира в Катаре. 4 декабря поляки в рамках 1/8 финала мундиаля встретятся с действующим чемпионом мира в лице сборной Франции.

Отметим, с 2016 по 2022 год Милик выступал в стане одного из главных «врагов» «Ювентуса» в Италии - «Наполи».