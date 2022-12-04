Рио Фердинанд: «Мбаппе играет с оппозицией в кошки-мышки»

Сборные Франции и Польши сыграли в третьем матче в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Французы забили три мяча в прошедшем матче, два из них записал на свой счет Килиан Мбаппе. Известный в прошлом защитник английской сборной Рио Фердинанд восхищается игрой нападающего «ПСЖ», он считает, что французский футболист играет на поле с оппозицией в кошки-мышки.

- У меня честь чувство, что Мбаппе просто играет с оппозицией. Он быстрый, он взрывной, он знает, как расправляться с любым защитником. Я очень люблю смотреть за выступлениями таких игроков, - цитирует слова Фердинанда BBC One.