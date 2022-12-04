Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев раскритиковал сроки проведения чемпионата мира в Катаре. Напомним, мундиаль стартовал 20 ноября. И продлится он до 18 декабря.

Специалист отметил, что такие сроки негативным образом сказываются на состоянии многих футболистов, так как у них не было возможности подготовиться к мундиалю.

«10-13 ноября команды закончили свои чемпионаты, а 20 уже стартовал Кубок мира. Это аномалия. За такие сроки привести игроков в чувство, скомпоновать команды, нащупать модели игры под конкретного соперника очень сложно», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».

Кроме того, Игнатьев признался, что вылет сборных Германии и Бельгии уже на групповой стадии турнира стал для него большой неожиданностью.

Ближайший матч на мундиале состоится сегодня, 4 декабря, когда в рамках 1/8 финала турнира встретятся команды Франции и Польши. Начало этой игры запланировано на 18:00 по московскому времени.