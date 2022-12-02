Гризманн рассказал, как изменился Мбаппе

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн высказался о своем партнере по национальной команде Килиане Мбаппе.

«Килиан уже далеко не тот, что был несколько лет назад. Мбаппе стал совершенно другим футболистом и личностью. Во время тренировочного процесса он много разговаривает, поднимает настроение всей команде. Он прекрасно знает, что очень важен для нас. Это особенный футболист», - передает слова Антуна GFFN.

Франция с первого места вышла в плей-офф чемпионата мира – 2022, где поборется за путевку в четвертьфинал с командой Польши. Встреча состоится в воскресенье, 4 декабря.