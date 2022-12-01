Юран — о возможной победе Польши над Францией: «Нереально»

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран поделился мнением о том, сумеет ли сборная Польши одолеть действующего чемпиона мира Францию в 1/8 финала мундиаля и пробиться в четвертьфинал турнира.

Специалист признался, что не верит в победу поляков над командой Дидье Дешама, так как «трёхцветные» слишком сильны.

«Я бы сказал — без вариантов. Франция слишком мощна для них. Поляки и так уже прыгнули выше головы. Нереально», — приводит слова Юрана «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч Франция — Польша состоится в воскресенье, 4 декабря. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.