Аршавин: «Это будет верх несправедливости, если поляки выйдут в четвертьфинал ЧМ-2022»

Заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин поделился мнением о возможном выходе сборной Польши в 1/4 финала чемпионата мира – 2022.

«Это будет верх несправедливости, если поляки выйдут в четвертьфинал. В целом то, как они выходили из группы, есть элемент случайности. Оборона у них дырявая, здорово играет Щесны», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Функционер считает, что у Австралии было больше шансов на выход в следующий раунд, чем сейчас у Польши.

На данный момент поляки встречаются с Францией в матче 1/8 финала чемпионата мира. За прямой текстовой трансляцией матча можно следить на портале LiveResult.