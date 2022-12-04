​Гризманн играл в 72 последних матчах сборной Франции

Сборная Франции в воскресенье вечером проводит матч 1/8 финала чемпионата мира против Польши. Антуан Гризманн вышел на футбольное поле с первых минут. Интересно, что Гризманн играл в каждом из 72 последних матчей сборной Франции.

В последний раз сборная Франции проводила матч, в котором Антуан Гризманн на поле не выходил, пять с половиной лет назад – в июне 2017 года. Тогда Гризманн просидел в запасе 90 минут в товарищеской игре против англичан.

Следить за тем, как развиваются события в матче чемпионата мира между сборными Франции и Польши, можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.