Нигматуллин назвал лучшего вратаря чемпионата мира

Бывший вратарь «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением о том, кто является лучшим голкипером на чемпионате мира в Катаре.

Россиянин признался, что на групповом этапе мундиаля больше всех его впечатлил вратарь сборной Польши Войцех Щесны, отбивший два 11-метровых удара и совершивший большое количество спасений в других эпизодах.

«Именно он – главный герой сборной Польши, которая прошла дальше при не самой впечатляющей игре. Были гораздо более интересные сборные, которые уже поехали домой, но у Польши есть супервратарь», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

Напомним, что благодаря усилиям 32-летнего Щесны, сборная Польши сумела пройти в 1/8 финала чемпионата мира, где завтра, 4 декабря, встретится с действующим победителем турнира Францией. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.