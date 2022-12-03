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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Нигматуллин назвал лучшего вратаря чемпионата мира

03 Декабря 2022 • 10:24 Комментировать
Франция
...
Польша
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04.12 18:00

Бывший вратарь «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин поделился мнением о том, кто является лучшим голкипером на чемпионате мира в Катаре.

Россиянин признался, что на групповом этапе мундиаля больше всех его впечатлил вратарь сборной Польши Войцех Щесны, отбивший два 11-метровых удара и совершивший большое количество спасений в других эпизодах.   

«Именно он – главный герой сборной Польши, которая прошла дальше при не самой впечатляющей игре. Были гораздо более интересные сборные, которые уже поехали домой, но у Польши есть супервратарь», — цитирует Нигматуллина Metaratings.

Напомним, что благодаря усилиям 32-летнего Щесны, сборная Польши сумела пройти в 1/8 финала чемпионата мира, где завтра, 4 декабря, встретится с действующим победителем турнира Францией. Начало игры запланировано на 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин Сборная Польши Войцех Щесны
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ФРАНЦИЯ ПОЛЬША
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