Милик: «Догнать Мбаппе можно только на мотоцикле»

Нападающий сборной Польши Аркадиуш Милик поделился мыслями о предстоящей встрече со сборной Франции, в составе которой выступает Килиан Мбаппе.

Поляки сыграют против французов в рамках 1/8 финала чемпионата мира. Матч пройдёт 4 декабря в 18:00 по московскому времени.

«Как защищаться против Мбаппе? Нам нужно действовать очень расторопно, ведь догнать его можно только на мотоцикле. Против него очень трудно защищаться один в один, поскольку он является одним из самых индивидуально одарённых футболистов в мире. Нам придётся находить верные коллективные решения, чтобы успешно противостоять ему», – заявил на пресс-конференции Милик.