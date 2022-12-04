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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Определены две пары 1/4 финала чемпионата мира

04 Декабря 2022 • 23:53 Комментировать
Франция
3:1
Польша
окончен

На чемпионате мира – 2022 завершился очередной игровой день. В его рамках обошлось без сенсаций – сборная Франции обыграла Польшу со счётом 3:1, а сборная Англии разгромила Сенегал с результатом 3:0. Французы и англичане теперь готовятся к игре друг с другом в четвертьфинале мундиаля.

Таким образом, уже определены две пары четвертьфиналистов чемпионата мира. Они выглядят так:

Нидерланды – Аргентина;

Англия – Франция.

Ещё четыре билета в четвертьфинал чемпионата мира будут разыграны 5 и 6 декабря. В понедельник нас ждут матчи Японии против Хорватии и Бразилии против Южной Кореи. На следующий день Марокко сразится с Испанией, а Португалия – со Швейцарией.

Финал чемпионата мира пройдёт 18 декабря. 

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