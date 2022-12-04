Мбаппе забил свой 250-й мяч в карьере

Сборные Франции и Польши сыграли в третьем матче в рамках 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Французы забили в этом матче три мяча, два из них на свой счет записал Килиан Мбаппе, который в ходе этого матча обошел по количеству голов на чемпионате мира Криштиану Роналду.

Один из голов Мбаппе стал для французского нападающего 250-м в карьере, включая выступления за клубы и сборную. Для этого Мбаппе потребовалось сыграть 360 матчей.

Сборная Франции обыграла Польшу, вышла в четвертьфинал и сегодня же узнает своего соперника, сборную Англии или Сенегала. Они сыграют сегодня вечером, в 22 часа по московскому времени.