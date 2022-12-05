Глеб отреагировал на поражение Польши от Франции

Бывший белорусский футболист Александр Глеб, поигравший в Европе за каталонскую «Барселону» и лондонский «Арсенал», высказался о результате поединка между сборными Франции и Польши в плей-офф чемпионата мира – 2022. Подопечные Дидье Дешама победили со счетом 3:1.

«Фаворитом была сборная Франции. Она на ходу, показывает хороший футбол. Был бы сюрприз, если поляки прошли Францию», - передает слова Александра издание «Спорт-экспресс».

В четвертьфинале сборная Франции встретится с национальной командой Англии, победившей Сенегал со счетом 3:0. Этот матч состоится в среду, 10 декабря.