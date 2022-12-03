Булыкин: «Сборная России могла оказаться на месте Польши»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что национальная команда могла оказаться на месте Польши, которая сумела выйти в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

«Кто думал, что японцы выйдут с первого места, а немцы и бельгийцы поедут домой? Что же говорить про сборную России. Польша взяла и вышла из группы. Вполне возможно, что на ее месте могла оказаться и команда Валерия Карпина», – сказал Булыкин в разговоре с Metaratings.ru.

Напомним, что поляки вышли в плей-офф, набрав 4 очка в своей группе. В 1/8 финала Польша сыграет против сборной Франции. Матч начнется 4 декабря в 18:00 по московскому времени.