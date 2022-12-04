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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кавазашвили: «Мне понравилось, как играл вратарь сборной США»

04 Декабря 2022 • 15:13 Комментировать
Нидерланды
3:1
США
окончен

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о том, кто из голкиперов, принимающих участие в чемпионате мира, выглядит наиболее убедительно.

Кавазашвили призвал не спешить с выводами относительно выбора лучшего вратаря турнира, поскольку он будет определён по итогам решающих матчей. Однако, эксперт смог выделить вратаря сборной США Мэтта Тёрнера.

«Нужно дождаться хотя бы полуфиналов, ведь сейчас будут очень важные матчи в плане психологии и «стоимости» ошибок. Но я бы отметил вратаря сборной США, мне понравилось, как он играл», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, что «звёздно-полосатые» уже завершили свои выступления на мундиале, уступив команде Нидерландов (1:3) в матче 1/8 финала турнира. В четырёх встречах 28-летний Тёрнер пропустил четыре мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Анзор Кавазашвили Мэтт Тернер
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