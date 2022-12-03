Гризманн рассказал о трудностях игры с Мбаппе

Форвард сборной Франции Антуан Гризманн рассказал о взаимодействии на поле с другим нападающим национальной команды Килианом Мбаппе.

«Я довольно мало играл вместе с Мбаппе. Пока нам нелегко наладить хорошее взаимодействие на футбольном поле. Но, думаю, со временем все получится. Я понемногу начинаю понимать его манеру игры. Уже стало немного проще», - передает слова Гризманна газета Marca.

Напомним, что сборная Франции заняла первое место в своей группе на чемпионате мира – 2022. В первом раунде плей-офф подопечные Дидье Дешама встретятся с командой Польши.