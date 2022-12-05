Бышовец: «Игра Польши тоже добавляла уверенности в том, что Франция пройдет дальше»

Бывший главный тренер национальной сборной СССР Анатолий Бышовец высказался об игре команды Польши в матче с командой Франции (1:3).

«В целом игра Польши тоже добавляла уверенности в том, что Франция пройдет дальше. От первого до последнего матча действовали от обороны и без контригры», - приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

Специалист отметил, что польский коллектив в поединке с французами заявил стандартные положения как свою самую сильную сторону.

Также эксперт считает, что главная звезда сборной Польши Роберт Левандовски выступил гораздо хуже, чем мог бы.

Команда Польши вылетела с чемпионата мира – 2022 на стадии 1/8 финала.