Булыкин назвал игрока, который станет MVP чемпионата мира в Катаре

Экс-нападающий московских клубов «Динамо» и «Локомотив» Дмитрий Булыкин назвал игрока, который станет лучшим на чемпионате мира – 2022.

«Сложно назвать MVP турнира. Об этом можно будет говорить после окончания первого раунда плей-офф. Но я думаю, что Килиан Мбаппе получит MVP. Он, конечно, хорош», - цитирует эксперта издание Metaratings.ru.

Сборная Франции, за которую выступает Мбаппе, сыграет в 1/8 финала мундиаля. Подопечным Дидье Дешама будет противостоять национальная команда Польши. Встреча состоится в воскресенье, 4 декабря. Начало – 18:00 по московскому времени.