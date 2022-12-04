Генич сделал прогноз на матч Франция - Польша

Известный футбольный комментатор Константин Генич высказался о предстоящей встрече сборных Франции и Польши в рамках 1/8 финала чемпионата мира – 2022.

«Как Польша вышла, так и вылетит. У Франции проблем не будет. В отличной форме Мбаппе, Гризманн отлично действует. У поляков шансов нет. Минимум в 2 мяча Франция выиграет», - передает слова Константина «РБ Спорт».

Поединок между сборными Франции и Польши состоится в воскресенье, 4 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Победитель этой пары сыграет в ¼ финала с Англией или Сенегалом.