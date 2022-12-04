Шалимов двумя словами отреагировал на вылет Польши

Бывший наставник «Краснодара» и екатеринбургского «Урала» Игорь Шалимов высказался о вылете сборной Польши с чемпионата мира – 2022, проходящего сейчас в Катаре.

«Поляки, домой», - сказал специалист в эфире «Все на футбол».

Сборная Польши встречалась с национальной командой Франции в 1/8 финала чемпионата мира. Команда Роберта Левандовски потерпела поражение со счетом 1:3.

Франция под руководством Дидье Дешама пробилась в четвертьфинал мундиаля. В следующем раунде турнира действующие чемпионы мира сыграют против победителя пары Англия – Сенегал.