Мбаппе за два мундиаля догнал Месси по голам на чемпионатах мира

Всего за два чемпионата мира француз Килиан Мбаппе уже сравнялся с лидером сборной Аргентины Лионелем Месси по числу забитых голов на мундиалях. Теперь у звёздных форвардов и одноклубников по девять голов на мировых первенствах.

Правда, Мбаппе провёл свой первый чемпионат мира в 2018 году. А Месси – на 12 лет раньше, в 2006 году. У Мбаппе 11 матчей за сборную на мундиалях, а у Месси – 23.

Накануне французы обыграли сборную Польши – 3:1. Первый гол «трёхцветных» забил Оливье Жиру, а Мбаппе завершил дело дублем. Гол престижа с пенальти забил Роберт Левандовски.

Теперь сборная Франции ждёт своего соперника в четвертьфинале. Это будет либо сборная Англии, либо сборная Сенегала. Очная встреча англичан и сенегальцев состоится сегодня в 22:00. Следите за событиями матча на Liveresult.ru.