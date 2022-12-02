Дешам – о сборной Польши: «Левандовски очень хорош, но сила команды не только в нём»

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам поделился мыслями о предстоящей встрече со сборной Польши в рамках 1/8 финала чемпионата мира.

Французы выиграли свою группу, оставив позади сборные Австралии, Туниса и Дании, а поляки финишировали вторыми после Аргентины, обойдя при этом Мексику и Саудовскую Аравию.

«В составе сборной Польши много качественных и опытных игроков, но одно имя выделяется – Роберт Левандовски. Это один из лучших нападающих в мире, но сила команды не в нём одном. Польша хорошо организована, судя по увиденному мной. Наши наблюдатели уже занимаются изучением соперников, скоро мы узнаем об их игре в деталях. Сейчас ясно одно – недооценивать Польшу нельзя», – заявил в интервью FFF TV Дешам.