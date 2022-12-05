Бышовец сравнил Лютого и Жиру

Бывший главный тренер национальной сборной СССР Анатолий Бышовец сравнил украинского футболиста Владимира Лютого и французского форварда Оливье Жиру.

«У меня в сборной было много разных центральных нападающих — например, Владимир Лютый и Игорь Колыванов. Первого я бы сравнил как раз с Жиру, а второго — с Мбаппе», - приводит слова Бышовца «Матч ТВ».

Национальная сборная Франции в матче 1/8 финала чемпионата мира – 2022 в Катаре одолела команду Польши со счётом 3:1. Один гол в составе «трёхцветных» забил Оливье Жиру, дубль на свой счёт записал Килиан Мбаппе. Поляки сумели ответить на это только одним забитым мячом – Роберт Левандовски реализовал одиннадцатиметровый удар.

В четвертьфинале французам предстоит сыграть с англичанами.