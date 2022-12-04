​Франция впервые в истории сыграет в 1/4 финала на трёх чемпионатах мира кряду

Сборная Франции в воскресенье завоевала путёвку в четвертьфинал чемпионата мира - 2022, обыграв Польшу со счётом 3:1 (дубль Килиана Мбаппе и гол Оливье Жиру). Гуру футбольной статистики из Opta обращают внимание на тот факт, что французская национальная команда дошла до стадии 1/4 финала на третьем чемпионате мира подряд. Это первый такой случай в истории «трёхцветных».

Сборная Франции выиграла чемпионат мира – 2018, а на чемпионате мира – 2014 вылетела в четвертьфинале. В 2010 году французы не смогли выйти из группы, финишировав на последнем месте в квартете с Уругваем, Мексикой и ЮАР.