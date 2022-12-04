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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Над Левандовски шутят – поляк радовался голу при вылете сборной Польши

04 Декабря 2022 • 20:24 Комментировать
Франция
3:1
Польша
окончен

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски при счёте 3:0 в пользу Франции взялся исполнять пенальти в матче 1/8 финала чемпионата мира. Шёл конец добавленного ко второму тайму времени, и никакой интриги уже не было. Уго Льорис взял пенальти от Левандовски, но вратарь до удара покинул линию ворот, да и защитники досрочно вбежали в штрафную площадь. По этим причинам рефери назначил повторное исполнение удара.

Со второй попытки Роберт Левандовски был точен. После гола поляк принялся радоваться, несмотря на вылет его команды. Над представителем «Барселоны» уже активно подшучивают в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Роберт Левандовски
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