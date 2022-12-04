Адебайор считает, что Франция обыграет Польшу в 1/8 финала ЧМ-2022

Экс-нападающий Английской премьер-лиги Эммануэль Адебайор сделал свой прогноз на матч 1/8 финала чемпионата мира между сборными Франции и Польши.

«Франция выиграла группу D, несмотря на поражение от Туниса со счетом 0:1 в последнем матче группового этапа. Дидье Дешам сделал 9 перестановок в составе своей команды после игры с Данией. По завершении матча он признал, что его идея заключалась в том, чтобы дать игрокам отдохнуть перед матчами плей-офф.

Польша, в свою очередь, заняла второе место в группе C, несмотря на поражение от Аргентины в последней игре. Ей повезло, ведь у Мексики также было 4 очка после трех матчей в группе C. Но европейская команда прошла дальше благодаря лучшей разнице мячей.

Считаю, что Польша показала плохую игру в защите против Аргентины, ей будет очень тяжело в матче с французами. Килиан Мбаппе и Усман Дембеле создадут проблемы для польской обороны. Думаю, что Франция победит», — сказал Адебайор в разговоре с Telecomasia.net.

Напомним, что поединок между командами Франции и Польши состоится 4 декабря в 18:00 по московскому времени.