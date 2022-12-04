Франция побеждала во всех шести матчах в 1/8 финала чемпионата мира

Сборная Франции побеждала во всех своих шести матчах на стадии 1/8 финала чемпионатов мира, в которых она участвовала. В их числе – три последних чемпионата мира, проходившие в Бразилии, в России и ныне – в Катаре.

Накануне французы обыграли сборную Польши – 3:1. Теперь в четвертьфинале катарского мундиаля «трёхцветных» ждёт победитель поединка между сборными Англии и Сенегала. Очная встреча команд состоится сегодня в 22:00. За событиями встречи следите в текстовой трансляции на Liveresult.ru.

Напомним, сборная Франции – двукратный чемпион мира. Французы брали титул в 1998 и 2018 годах.